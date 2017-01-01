КСУ возьмется за закон Зеленского об адвокатской монополии

Конституционный суд рассмотрит проект на соответствие 157 и 158 статей Конституции.

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Большая палата КСУ 17 октября на пленарном заседании начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады для предоставления заключений о конституционности законопроекта об отмене адвокатской монополии. Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ пишет УНН.

Дело начнут рассматривать в форме устного производства. Речь идет о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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СПРАВКА. Статья 157. Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Статья 158. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины.

Напомним, в начале сентября в КСУ поступили семь президентских законопроектов от Верховной Рады.

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