В суде Черновицкой области нашли "прослушку"

Председатель суда в Черновицкой области нашла у себя в кабинете "прослушку". Правоохранители провели осмотр места происшествия.

Пока судья не высказывала каких-либо соображений относительно того, кто мог следить за ней ТАСС

В Черновицкой области председатель Сокирянского районного суда Елена Побережная обнаружила в своем служебном кабинете предметы, похожие на технические средства негласного получения информации. Об этом исполняющий обязанности главного специалиста пресс-службы Сокирянского районного суда Руслана Паращук сообщила УНИАН.

"Это произошло в минувшую среду примерно в 15.50, когда отключилось электроснабжение в части нашего города, в том числе и в помещении районного суда. Побережная услышала какой-то стук возле стены. Она позвала руководителя аппарата и главного специалиста. Когда открыли панель стены, обнаружили предметы, были похожи на специальные технические средства негласного получения информации. Председатель суда, конечно, сообщила об этом в полицию", – сообщила Паращук.

По словам пресс-секретаря суда, правоохранители провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаруженные спецсредства были удалены. По данному факту следственным отделом управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Начато досудебное расследование.

"Кроме этого, согласно ч. 4 ст. 48 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", председатель Сокирянского районного суда сообщила о вмешательстве в деятельность судьи в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования", – добавила Паращук.

Пресс-секретарь суда сообщила также, что пока Побережная не высказывала никаких соображений относительно того, кто мог проводить слежку за ней.

"С ней об этом не говорили, поэтому не могу ничего сказать", – ответила Руслана Паращук.

В пресс-службе районного суда добавили, что Побережная пока остается единственной судьей в районе, осуществляющим правосудие, поскольку в двух других судей завершились полномочия.

"Побережная сейчас единственная работает на весь Сокирянский район и на город Новоднестровск. Да, она работает в очень усиленном режиме", – рассказала Паращук.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку. Роман Труба заявил, что прослушивающая аппаратура было вмонтирована в вентиляционную систему. Он связывает это с расследованиями резонансных дел.

Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности

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