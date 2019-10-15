Судья российского оккупационного суда в Крыму помогала формализовать захват украинского госимущества.

Крымскую судью заочно осудили на 12 лет за госизмену depositphotos.com

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Крымскую судью, которая передала в собственность РФ имущество Минобороны Украины, заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины.

Судья признана виновной в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего имущества.

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Следствие выяснило, что гражданка Украины, будучи судьей оккупационного “Севастопольского апелляционного суда Крыма“, умышленно в течение марта-декабря 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ в Крыму, а также представляла там оккупационные власти государства-агрессора.

В частности, она принимала решения о признании имущества Минобороны Украины, находившегося на территории оккупированного Крыма, собственностью органов военного управления РФ.

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19 декабря 2014 года президент России Владимир Путин назначил эту же особу судьей “Двадцать первого арбитражного Апелляционного суда Республики Крым“. На этом посту она оказывала помощь РФ “в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины“.

Напомним, на Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы.

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