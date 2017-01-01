Охранник Яроша в российской тюрьме обвинил Кремль в шантаже и объявил голодовку

По мнению политзаключенного, РФ использует его и других пленных, чтобы Украина пошла на необходимые уступки.

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Украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку. Об этом тетя политзаключенного Людмила Шумкова написала в Facebook.

Она также выложила письмо от Шумкова, в котором говорится об этом. "На счет переговоров я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию", - пишет он.

"То есть, использует нас, наши жизни как рычаг давления с целью, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки", - отметил политзаключенный.

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К тому же, по его словам, нет никакой реакции на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой о его ситуации. Но словам Шумкова, он несколько раз направлял обращения к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

"В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в Минском и нормандском формате, и чтобы наконец российской омбудсмен отреагировала на мои письма", - пишет он.

"Надеюсь, что мою позицию услышат другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат", - отметил Шумков.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-охранник Яроша Александр Шумков в колонии РФ похудел на 20 килограммов.

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