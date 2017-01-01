Активисты заставили центр Киева капканами

87 капканов должны символизировать 87 крымских политзаключенных, удерживаемых Россией.

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На Софийской площади в центре Киева активисты обустроили инсталляцию “Узники Кремля“, представляющую собой 87 больших охотничьих капканов. Таким способом организаторы акции вместе с родственниками политзаключенных хотели напомнить украинцам о своих соотечественниках, лишенных российскими властями свободы в оккупированном Крыму, пишет Hromadske.

Количество капканов – 87 – символизирует количество крымских политзаключенных, удерживаемых сегодня в России. Данная инсталляция уже успела побывать в 10 городах Украины.

Главная цель это донести информацию о политзаключенных, о необходимости их защиты именно украинскому населению. Понятно, что мы боремся на международном уровне, но многие люди вне Киева не знают фамилии политзаключенных, кроме Олега Сенцова или Владимира Балуха. Однако, этих людей сейчас не менее 87, и у каждого своя трагическая история. Большинство - из Крыма. Это говорит, что Крым сопротивляется русский оккупации. Важно, чтобы люди знали, что есть те, кто борется за освобождение Крыма, - рассказывает председатель правления общественной организации Крымская правозащитная группа.

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Организаторы акции также обратились к украинским властям и подчеркнули, что менять нужно всех на всех, без исключений. В частности, напомнили, что список задержанных снова начал расти: добавился еще один, восемьдесят седьмой политзаключенный Олег Приходько, которого арестовали 9 октября в Крыму.

Также активисты рассказали, что группа правозащитных организаций уже подготовила законопроект, который должен определить статус политических заключенных Кремля в Украине на государственном уровне, обеспечить их и их родных социальными гарантиями, а также обеспечить психологической и медицинской помощью после возвращения домой.

За пять лет такого закона не было, не был урегулирован статус лиц, лишенных свободы в результате вооруженного конфликта, и не определено, какие именно виды государственной помощи на системной основе могут получить такие лица, - отметила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

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Законопроект о статусе политзаключенных и помощи им должны вскоре подать в Верховную Раду. Участники акции говорят, что будут требовать признать его неотложным для голосования.

Напомним, правозащитники насчитали 87 политзаключенных в Крыму.

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