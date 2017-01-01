Приговор Маркиву вынесен бездоказательно - правозащитники

Всё обвинение построено на противоречивых свидетельствах и свободных интерпретациях.

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В ходе судебного разбирательства в итальянской Павии сторона обвинения не смогла доказать вину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в итоге всё равно приговорили к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Об этом говорится в заявлении на сайте Харьковской правозащитной группы.

Правозащитники отметили, что ни Роккелли, ни его российский переводчик Андрей Миронов не имели аккредитации прессы и прочих атрибутов журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Кроме того, Миронов был одет в камуфляжные штаны, “как многие, если не все, россияне или пророссийские бойцы в этом районе“.

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В заявлении говорится, что обвинения суда, вероятно, были основаны исключительно на противоречивых показаниях французского журналиста Вильяма Ругелона, который путешествовал с Роккелли и Мироновым, и на основании “свободной интерпретации“ телефонного разговора с Маркивым в СМИ.

По мнению правозащитников, суд проигнорировал критически важные доказательства защиты о том, что минометный огонь в сторону погибших журналистов украинская армия открыла в ответ на огонь боевиков.

Не было ни одного спровоцированного нападения на журналистов, однако произошла перестрелка в зоне военных действий, в которой трагически были убиты журналисты без жилетов для прессы или других видимых признаков, – подчеркивается в заявлении.

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Правозащитники отметили, что в то время как судебное решение называет показания Маркива противоречивыми, гораздо более противоречивыми являются показания Ругелона, которому удалось выжить. Еще в 2014 году он признал, что не знал, откуда начался первый выстрел и только в 2018 году во время суда над Маркивым он внезапно “узнал“, что первой стреляла украинская армия.

Не было “нарушения четвертой Женевской конвенции“, но была военная ситуация, когда одна сторона реагировала на перестрелку другой, – заявили правозащитники.

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Они добавили, что сторона защиты привела массу доказательств непричастности Маркива к убийству, однако суд в Павии не учел ни одного из них.

Напомним, в Киеве активисты митинговали в поддержку нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии.

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