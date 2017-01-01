В Минске не согласовали новую дату разведения сил

В ОБСЕ констатировали возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Россия винит Киев в срыве разведения сил на Донбассе, умалчивая об обстрелах сепаратистов Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

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На переговорах Контактной группы в Минске во вторник, 15 октября, не смогли согласовать новые сроки разведения войск на Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет “Интерфакс-Украина“.

Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли“, - сказал он.

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Сайдик также констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений значительно возросло, - сказал он.

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В свою очередь, полпред РФ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве разведение сил и средств на Донбассе, согласованное 1 октября.

На прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева, - сказал Грызлов.

Читай также: На Донбассе сепаратисты ранили двух военных При этом он проигнорировал тот факт, что условием для разведения сил было отсутствие обстрелов на протяжении семи суток. Более того, Грызлов заявил, что угрозе обострения ситуации выросла “из-за националистов“. При этом он проигнорировал тот факт, что условием для разведения сил было отсутствие обстрелов на протяжении семи суток. Более того, Грызлов заявил, что угрозе обострения ситуации выросла “из-за националистов“. Напомним, в Министерстве обороны Украины утверждают, что разведение сил на Донбассе не удалось начать из-за постоянных обстрелов со стороны террористических группировок “ЛНР“ и “ДНР“.

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