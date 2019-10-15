Вторая акция прошла под посольством Турции. Протестующие выразили осуждение военной операции в Сирии, а также напомнили о "молчаливом согласии мира".

Возле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в Сирии Макс Требухов / LB.ua

Киевляне собрались под зданием посольства Турции на акцию протеста против военной операции турецких войск в Сирии. Об этом сообщает LB.ua во вторник, 15 октября.

Несколько десятков человек пришли под здание дипломатического представительства, чтобы выразить несогласие с действиями Турции.

Протестующие принесли с собой плакаты, на которых говорится о "молчаливом согласии мира" на вторжение в Сирийский Курдистан (Рожава) и 800 ИГИЛовцах, сбежавших из сирийских тюрем, разбомбленных турецкими войсками.

"Ваши преступления не будут забыты", - написали на одном из плакатов.

Возле посольства также установили два сделанных из картона макета танка, символизирующих военную операцию Турции в Сирии.

Cмотрите фотогалерею: Под посольством Турции в Киеве протестовали против нападения на Сирию

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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