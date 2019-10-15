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Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"

Комментариев: 13
Представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, среди которых полное прекращение огня и роспуск "ЛНР" и "ДНР".
Леонид Кучма на переговорах в Минске
Леонид Кучма на переговорах в Минске
facebook.com/darka.olifer

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске “ЛДНР“. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:

  • роспуск квазигруппировок “ЛДНР“;
  • полное прекращение огня;
  • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
  • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

  • Читай также: Пристайко объяснил сложные компромиссы по Донбассу

    разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
  • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
  • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу не смогли согласовать новую дату разведения сил.

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Теги: Донбасс, Леонид Кучма, переговоры в Минске, минские договоренности
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Комментариев (16)
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Ser7    15.10.2019, 20:33
Оценка:  0
Ser7
Ботов сколько сразу набежало... видно не понравилось путенятам что-то.
Boxerogos    15.10.2019, 20:33
Оценка:  0
Boxerogos
Пристайко:"Альтернатива "формулы Штайнмайера"-мобилизация&quo t;.
Брюква_и_Клюква    15.10.2019, 20:31
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Идиоты бесоподобные сами голосовали за ваЗЕлина, а теперь он им плох. Так кто вам доктор?
Антибес    15.10.2019, 20:25
Оценка:  -1
Антибес
Данные"требования"проти воречат минским соглашениям и поддержаны не будут.Тем более не будут осуществлены.Мечтать конечно,можно до бесконечности.Но суровая реальность говорит лишь об одном:нужно готовить десятки гробов для"героев",которые погибнут до конца этого года.Аминь.
Letohradek    15.10.2019, 20:27
Оценка:  -2
Letohradek
Воречат, воречат )) Тебя - ватного дауна никто не воспринимает всерьез! ))
Антибес    15.10.2019, 20:19
Оценка:  -1
Антибес
На повестке этого формата должен стоять роспуск Украины.А крохотные ЛДНР за 5+ лет доказали всему миру что способны противостоять огромному государству(пусть и гнилому).Эти народные республики имеют право на свободу и независимость.
Letohradek    15.10.2019, 20:22
Оценка:  -1
Letohradek
Прими вечерние таблетки ))
xapi3mat    15.10.2019, 20:09
Оценка:  +2
xapi3mat
Вот это я понимаю разговор! не хотят лапти жить мирно? наxер с пляжа!!!
bertal    15.10.2019, 20:02
Оценка:  +1
bertal
"Хочу чтоб Марс поменялся с Луной, иначе не признаю, что есть вселенная" - пошаговая стратегия(реальная), должна доминировать в переговорах, а не старческий маразм. ЛДНР на данном этапе переговоров, никогда не согласятся про роспуск, даже дети это понимают. Взрослые люди, мозги совсем пропили.
xapi3mat    15.10.2019, 20:10
Оценка:  +1
xapi3mat
их спрашивать не будут )))
Юго-Север    15.10.2019, 19:55
Оценка:  +1
Юго-Север
В последнее время особо заметно, что основные усилия украинской власти направлены не на выполнение Минских соглашений, а на их - пересмотр. Я, даже не могу понять - такие предложения, это глупость, наивность? или надежда на чудо? надежда на всемерную поддержку США и ЕС?
Юго-Север    15.10.2019, 19:59
Оценка:  +1
Юго-Север
После публикации переговоров Трампа и Зеленского, стало понятно, что Трамп не готов серьезно биться за Украину, лидеры Германии и Франции наверняка не в восторге от их оценки Зеленским. Их чего следует, что США и ЕС не будут как раньше помогать Украине в конфликте с Россией. Поэтому чуда - не будет.
Юго-Север    15.10.2019, 20:04
Оценка:  0
Юго-Север
Выражаясь криминальными терминами - "Украина , пошла в отказ!", фактически отказываясь от выполнения Минских соглашений, а ведь эти соглашения одобрены Совбезом ООН. И ка-бы не случилось , что за это невыполнение соглашений начнут вводить санкции против украинской власти...
VSHIVANKA    15.10.2019, 19:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЕ ДУМАЛИ , ЧТО ЩЕНЕВМЕРЛОВКА УЖЕ ДОСТИГЛА СВОЕГО ДНА , НО СНИЗУ ПОСТУЧАЛИ.....
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
xapi3mat    15.10.2019, 20:12
Оценка:  0
xapi3mat
ТЫЧОБЛЯ! А НУ НА КУЙ С ПЛЯЖА!!! ТОКА ВОЗДУХ ПОРТИШЬ ТУТ!!! ЧУМА ДРАНАЯ!!!
Андрей    15.10.2019, 20:17
Оценка:  -2
Андрей
Может лаптеногие обсосы сначала почитают сами соглашения? Только не редакцию мавзолеев а оригинал (кстати можна скачать с сайта ОБСЕ).
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