Зеленский подписал закон о прослушке для НАБУ

Документ регламентирует сроки досудебного расследования и разрешает антикоррупционным органам самостоятельно пользоваться прослушкой.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, который предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР, а также сроках досудебного расследования. Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон позволяет уполномоченным подразделениям НАБУ, ГБР и органов безопасности снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.

Также Нацбюро расследований дали право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро. Согласно документу, в НАБУ сможет быть не более 500 человек начальствующего состава.

Сейчас если против украинца хотят совершить процессуальное действие, которое требует согласования прокурора или суда - то такое согласование необходимо и за границей тоже. Согласно этому законопроекту, по умолчанию процессуальные действия против украинцев за рубежом смогут проводить без такого согласования - разве что это предусмотрено международным договором или является обязательным условием предоставления такого вида помощи по законодательству запрашиваемой стороны. При этом срок действия такого разрешения не ограничивается, а надлежащим образом заверенная копия разрешения приобщается к материалам запроса.

Закон позволит следственному судье по ходатайству стороны защиты привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор "обязаны обеспечить проведение экспертизы", а не обращаться к следственному судье.

Предполагается, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье.

Остается возможность обжаловать уведомление следователя и прокурора о подозрении.

Изымается норма о праве участников судебного производства ходатайствовать об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается лишь краткое изложение обвинительного акта.

А суду предоставляется право ограничить продолжительность оглашения краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - "с учетом разумных сроков".

Согласно проекту, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации.

К протоколу о задержании лица надо будет добавлять фото в случае, если на момент задержания не известны фамилия и имя человека.

Почти все нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 4 октября Рада также дала НАБУ и ГБР право на прослушку депутатов.

Сегодня стало известно, что в суде Черновицкой области нашли "прослушку". Ее обнаружила в своем кабинете председатель суда.

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