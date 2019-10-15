Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС и МИД Украины пришли к консенсусу о сохранении санкций против России

Комментариев: 7
Пристайко заявил, что Украине удалось прийти к консенсусу с главами МИД ЕС по этому вопросу - санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений.
Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций
Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций
РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД ЕС накануне заявил о наличии консенсуса по сохранению санкций относительно России. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 15 октября.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - написал Пристайко в Twitter.

Он отметил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.

Ранее Пристайко уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

Зе в Донбасе о войне и аннексии: Шоковая терапия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, МИД Украины, санкции, санкции против России, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    15.10.2019, 21:56
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Постойте ка, где то я это уже слышал, а вспомнил - Кардинал и Галантирейщик - это сила!
bertal    15.10.2019, 20:49
Оценка:  0
bertal
А трубу "Северный поток-2" продолжают строить. "Караван идет, собаки гавкают"- из этой серии? О каких санкциях ЗЕбил и его команда говорит? Все уже решено и всем посрать на санкции.
Letohradek    15.10.2019, 20:40
Оценка:  +1
Letohradek
Не какую-то часть, .... а уберется вон из Крыма и Донбасс!
ВыВсеВрете    15.10.2019, 20:55
Оценка:  +1
ВыВсеВрете
Тогда можешь продолжать радоваться санкциям, Россия из Крыма не уберется, даже не мечтай.
Letohradek    15.10.2019, 20:59
Оценка:  +1
Letohradek
Когда-то, не так давно, подобные тебе утверждали что СССР никогда не распадется ...
ВыВсеВрети    15.10.2019, 21:15
Оценка:  0
ВыВсеВрети
соска2019-мудзило2019, я мечтать буду!...и буду счастлив когда помойка развалится!...)))))))
санкции на пользу!...гы-гы-гы
Vasya_iz_Ivanovo    15.10.2019, 21:53
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Letohradek, вишайся, лучшего для процветания Украины вряд ли ты можешь что то сделать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь