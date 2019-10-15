ЕС и МИД Украины пришли к консенсусу о сохранении санкций против России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД ЕС накануне заявил о наличии консенсуса по сохранению санкций относительно России. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 15 октября.
"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - написал Пристайко в Twitter.
Он отметил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.
"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.
Ранее Пристайко уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.
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