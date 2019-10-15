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Заключенный в России украинец Шумков объявил голодовку

Комментариев: 3
Шумков заявил, что не хочет, чтобы его использовала Россия при шантаже Украины на переговорах. Он также сообщил, что не получает никаких ответов от Москальковой.
Украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку
Украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку
Скриншот

Александр Шумков, незаконно удерживаемый в России, объявил голодовку. Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова в Facebook во вторник, 15 октября.

Тетя политзаключенного получила письмо от Шумкова, в котором говорится о его намерении.

"Насчет переговоров - я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", - отметил Шумков в письме.

Он также сообщил, что нет никакой реакции на обращение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение его прав в СИЗО.

Шумков добавил, что сам несколько раз направлял обращения к Москальковой, однако ответа или какой-либо реакции на них так и не получил. В письме Шумков также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

"В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня (14 октября - ред.) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат" - написал он.

Родственница Шумкова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что у Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области, ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, Александр Шумков - бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша. В декабре 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. Его объявили виновным по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ).

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Теги: Россия, голодовка, заключенный, политзаключенные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    15.10.2019, 21:43
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Не понял (л хромосома, извините), так он заключенный или политзаключенный? Разницы существенна, однако.
bertal    15.10.2019, 21:29
Оценка:  0
bertal
А что он делал в России?
толян04    15.10.2019, 21:20
Оценка:  +2
толян04
шото у всех этих голодувальникив опосля голодовки хари как у потомственных депутатов.
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