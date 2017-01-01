Инспекция на Ровенской АЭС: замечаний нет

Ровенскую АЭС проверило Международное агентство по атомной энергии. Инспекция прошла успешно, замечаний к функционированию станции нет.

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на энергоблоке №4 Ровенской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК Энергоатом во вторник, 15 октября.

"В рамках международного Соглашения о применении гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия на энергоблоке №4 Ривненской АЭС 11 октября 2019 года состоялась инспекция МАГАТЭ. Целью инспекции была проверка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в бассейне выдержки энергоблока №4 и отсутствия ОЯТ в контейнере HI-TRAC (оборудование фирмы Holtec International) во время извлечения его из гнезда универсального", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполнялись с участием главного специалиста - государственного инспектора инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС Виталия Малютяка и специалистов отдела ядерной безопасности (ОЯБ) РАЭС.

"В целом инспекция МАГАТЭ прошла успешно, ее цели достигнуты в полном объеме, замечаний нет. Традиционно по завершению проверки в ходе дебрифинга обсуждены результаты этой инспекции и сроки проведения следующей на площадке Ривненской АЭС", - прокомментировал начальник лаборатории ядерного топлива ОЯБ РАЭС Борис Ястремский.

Напомним, что ранее Южно-Украинская АЭС запустила первый энергоблок. Энергоблок №2 ЮУАЭС работает в заданном режиме. А на энергоблоке №3 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Также стало известно, что на Запорожской АЭС произошел сбой в работе энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

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