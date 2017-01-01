Молодая мать избила младенца и ушла на свидание

После побоев девушка закрыла ребенка одного в комнате в общежитии и исчезла. Его обнаружили соседи, услышавшие громкий плач.

В Ровенской области 19-летняя мать закрыла своего младенца в комнате общежития и ушла. Соседи услышали плач ребенка через несколько часов, открыли дверь и обнаружили избитого малыша, который еле дышал. Об этом сообщает ТСН во вторник, 15 октября.

Маленькому Никите еще нет и месяца. В закрытой комнате социального общежития его обнаружили с синяками, ссадинами и кровью на лице. На скорой в тяжелом состоянии Никита был доставлен в реанимацию областной больницы, медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.

Мать вернулась только на следующий день и объяснила: у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить, а своего якобы и пальцем не трогала. А травмы у ребенка "от сквозняка".

Впоследствии полицейским она уже заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика и она оставила малыша и пошла на свидание. В соцобщежитии горе-мать прожила четыре дня, сказав, что ей негде жить с младенцем. Еще тогда у ребенка заметили небольшие синяки. Это зафиксировали с медиками, однако, что бьет именно мама - доказательств не было.

Впоследствии выяснилось, что у 19-летней девушки еще есть старший трехлетний сын, который находится в детском центре. Малышу сейчас уже лучше, хотя он нуждается в дообследовании, ведь есть подозрение на перелом костей черепа. Где его мать - неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется.

Решается вопрос об отобрании детей у матери и лишении ее родительских прав. Оказалось, что мать уже стоит на учете у соцслужб, теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.

Напомним, что ранее жительница Одесской области получила условный срок за убийство младенца. Женщина решила ладонью "придержать соску во рту" ребенка, чтобы тот перестал плакать и уснул, но таким образом она перекрыла доступ воздуха к носу и рту.

Также сообщалось, что жительница Днепропетровской области держала взрослого сына на цепи. У 36-летнего мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

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