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На Донбассе погибла украинская военная

Комментариев: 6
Военнослужащая являлась солдатом 101-ой отдельной бригады охраны Генштаба. Она погибла от снайперской пули сепаратистов.
Украинская военнослужащая погибла на Донбассе
Украинская военнослужащая погибла на Донбассе
zn.ua

Украинская военная Ярослава Никоненко погибла на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 101-ой отдельной бригады охраны Генштаба во вторник, 15 октября.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, среди которых полное прекращение огня и роспуск "ЛНР" и "ДНР".

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Теги: смерть, донбасс, военные, сепаратисты, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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WTF2wtf    15.10.2019, 22:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Царствие небесное погибшей!
Rangol    15.10.2019, 22:26
Оценка:  -8
Rangol
Слава, что не успела расплодиться Слава!. Даже укрнацисты признали, что ей нет места даже в небесной сотне. Пусть удобряет украинскую землю.
WTF2wtf    15.10.2019, 22:40
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинские наци все гадят ...
VSHIVANKA    15.10.2019, 22:23
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ОНА ШЛА НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ УБИВАТЬ СВОИХ ЖЕ СОГРАЖДАН НЕ СОГЛАСИВШИХСЯ С ГОСПЕРЕВОРОТОМ 2014 ГОДА ....
НАГРАДА НАШЛА ХЭРОЯ ....
СУГС. ???
WTF2wtf    15.10.2019, 22:41
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тупой наци,
бюджетный быдлобот российских оккупнатов ...
Lenka02    15.10.2019, 22:51
Оценка:  -1
Lenka02
Сдохни мразь кацапская!!!!
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