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Сепаратисты проводят перепись населения - ОБСЕ

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В самопровозглашенных республиках на Донбассе специально обученные люди собирают данные о населении.
СММ ОБСЕ зафиксировала факты проведения переписи населения в "ЛДНР"
СММ ОБСЕ зафиксировала факты проведения переписи населения в "ЛДНР"
osce.org
 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведение переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опбуликованном 15 октября.
 
Отмечается, что 14 октября 12 человек из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.
 
"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", - указано в отчете ОБСЕ.
 
Также рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо освещена в СМИ, и жители получали SMS-сообщения.
 
В этот же день в Голубовке (бывший Кировск) и Лозовском двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных.
 
Ранее стало известно, что с 1 по 14 октября в "ЛДНР" будет проходить перепись населения.

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Теги: Донецкая область, донбасс, ОБСЕ, перепись, Луганская область, перепись населения, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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