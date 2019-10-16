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ВС РФ заняли сирийский город Манбидж: Еще накануне там была база США

Комментариев: 7
В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения турецких и сирийских войск
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения турецких и сирийских войск
bbc.com

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Российская военная полиция приступила к патрулированию линии соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск в Манбидже и соседних районов, которые еще накануне контролировали союзники США.

Об этом сообщает ВВС.

Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.

Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.

“Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии,“ - написал Каггинс в “Твиттере“. - “Мы ушли из Манбиджа“.

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В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе. Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция “никогда“ не объявит о прекращении огня и не будет “вести переговоры с террористами“.

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Теги: Турция, Сирия, США, Россия, война
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Комментариев (8)
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Ponadyser    16.10.2019, 10:25
Оценка:  0
Ponadyser
А где их нацкорпус с последним блокпостом? Они что, не могут выйти и нагнуть аармию РФ, как это делают украинские герои в Донбасе?
bolbos    16.10.2019, 10:12
Оценка:  -2
bolbos
Крысеныши, только штаты вывели войска из города, эти ссученыши тут как тут, радиоактивный пепел пля)))
Люблю_Украину    16.10.2019, 10:07
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Да что ж за нация такая, даже СыШыА уже нагибает)
VSHIVANKA    16.10.2019, 09:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ !!!!!
ВЫ ГДЕ БАНДЕРЛОГИ ?! ))))
ГАЛУТИНА , СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА , АУУУУ !!!!!
ЧТО ПРОХРЮКАЕШЬ В ОПРАВДАНИЕ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ? ))))
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 09:57
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Сейчас отдышится после переживаний за купившего С-400 Эрдогана и сюда заглянет!
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 09:50
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Договорная ротация! ))
Pivkov3    16.10.2019, 09:32
Оценка:  -1
Pivkov3
Бежали робкие пиндосы... Слава России! Путин великий политик. Таким же образом будут заняты базы США на Украине. Мотайте на ус бандерлоги...
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 09:52
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Ебaнитесь, милейший! А про величие Великого Пу расскажите русскому народу, который даже не год от года живёт всё хуже, а от недели к неделе.
Расскажите, расскажите! Только деликатно, чтоб eбло не набили!
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