ВС РФ заняли сирийский город Манбидж: Еще накануне там была база США

В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.

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Российская военная полиция приступила к патрулированию линии соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск в Манбидже и соседних районов, которые еще накануне контролировали союзники США.

Об этом сообщает ВВС.

Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.

Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.

“Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии,“ - написал Каггинс в “Твиттере“. - “Мы ушли из Манбиджа“.

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В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе. Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция “никогда“ не объявит о прекращении огня и не будет “вести переговоры с террористами“.

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