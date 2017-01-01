Пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отвлечет иностранных инвесторов, - ЕБРР

Она напомнила, что некоторые страны осуществили ретроспективный просмотр зеленого тарифа и получили судебные иски в международный арбитраж, которые проиграли.

"Были случаи. Но потом платежи по международному арбитражу превысят те суммы, которые они сейчас сэкономят. Так какой смысл даже с точки зрения расчетов это делать?", - заявила Еремина.

Она выразила надежду, что инициатива представителей украинской власти снизить зеленый тарифа, не будет реализована, и иностранных инвесторов не испугал процесс обсуждения такой возможности.

"Я надеюсь, что еще инвесторы не отвернулись от Украины и осторожно смотрят в нашу сторону. Я надеюсь, просто не произойдет каких-то кардинальных шагов и диалог будет эффективным, и представители комитета услышат аргументы, которые фактически работают в интересах Украины и всех жителей этой страны", - отметила Еремина.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр зеленых тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их по закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, комитет ВР по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.