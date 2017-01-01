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Пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отвлечет иностранных инвесторов, - ЕБРР

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Пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отвлечет иностранных инвесторов, - ЕБРР
Украина выплатит по решениям международных судов значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы просмотра зеленого тарифа. Об этом заявила банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина, передает "ДС" со ссылкой на "Главком".

Она напомнила, что некоторые страны осуществили ретроспективный просмотр зеленого тарифа и получили судебные иски в международный арбитраж, которые проиграли.

"Были случаи. Но потом платежи по международному арбитражу превысят те суммы, которые они сейчас сэкономят. Так какой смысл даже с точки зрения расчетов это делать?", - заявила Еремина.

Она выразила надежду, что инициатива представителей украинской власти снизить зеленый тарифа, не будет реализована, и иностранных инвесторов не испугал процесс обсуждения такой возможности.

"Я надеюсь, что еще инвесторы не отвернулись от Украины и осторожно смотрят в нашу сторону. Я надеюсь, просто не произойдет каких-то кардинальных шагов и диалог будет эффективным, и представители комитета услышат аргументы, которые фактически работают в интересах Украины и всех жителей этой страны", - отметила Еремина.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр зеленых тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их по закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, комитет ВР по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.

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