Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров, - отметил Аваков.
Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.
Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте, - отметил Джеббари.
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Помимо этого, Аваков заявил о желании подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Францией.
Напомним, в ООН заявили о рисках начала ядерной войны. Многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации.
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