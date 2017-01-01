Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера

Арсен Аваков также заявил о желании подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Францией.

Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари пресс-служба МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров, - отметил Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте, - отметил Джеббари.

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Помимо этого, Аваков заявил о желании подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Францией.

Напомним, в ООН заявили о рисках начала ядерной войны. Многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации.

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