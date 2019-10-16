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В филармонии Донецка открыли "Алкомаркет"

Комментариев: 6
Журналист опубликовал показательное фото из Донецка.
Здание филармонии в Донецке становится все более популярным у местных жителей
Здание филармонии в Донецке становится все более популярным у местных жителей
facebook.com/den.kazansky

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В оккупированном Донецке в пристройке к зданию местной филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал Казанский.

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Как сообщалось в июле, в оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.

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Теги: "ДНР", Донецк, филармония, алкоголь
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Комментариев (6)
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farfalle    16.10.2019, 10:15
Оценка:  +1
farfalle
Не вышиванкам писать о культуре...
bolbos    16.10.2019, 10:11
Оценка:  0
bolbos
Ссучий русский мир
Кайдаш    16.10.2019, 10:02
Оценка:  +1
Кайдаш
Да, это показательный случай.... А на крышу консерватории они пулемёты поставили, чтобы консервы не покрали )))
VSHIVANKA    16.10.2019, 09:49
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ , А ВЫ МУХ ИЗ МОСТА УЖЕ ВЫКОЛУПАЛИ ? ))))
dimasvetik    16.10.2019, 09:58
Оценка:  +2
dimasvetik
Чукча ты
Кайдаш    16.10.2019, 09:58
Оценка:  0
Кайдаш
- Куме, а Ви знаєте, як мockaлі називають головне дурбєцало Ростовської психіатричної кліники?
- То як?
- ВШИВАНКА!!
- Повбивав би....

))))))
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