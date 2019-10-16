В филармонии Донецка открыли "Алкомаркет"

Журналист опубликовал показательное фото из Донецка.

Здание филармонии в Донецке становится все более популярным у местных жителей facebook.com/den.kazansky

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В оккупированном Донецке в пристройке к зданию местной филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал Казанский.

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Как сообщалось в июле, в оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.

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