В филармонии Донецка открыли "Алкомаркет"
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В оккупированном Донецке в пристройке к зданию местной филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующее фото.
"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал Казанский.
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Как сообщалось в июле, в оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.
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