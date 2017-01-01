На Закарпатье при взрыве пострадало трое детей
Вчера, 15 октября правоохранителям поступило сообщение от врачей Хустского больницы, о том, что к ним с телесными повреждениями были доставлены троих детей.
Об этом рассказали Mukachevo.net в Главном управлении национальной полиции Закарпатья.
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На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что речь идет о детях 10-12 лет. По предварительной информации они играли с неизвестным устройством, разорвавшимся в руках одного из них.
В результате взрыва один из детей получил не проникающее осколочное ранение живота, другие два ребенка отделались царапинами.Сейчас угрозы жизни детей нет.
Как сообщалось 29 сентября, в "ЛНР" пять детей подорвались на гранате.
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