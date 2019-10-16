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АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за сговор

Комментариев: 1
Настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку “Корум Украина” и “Горные Машины” согласовали свое поведение.
Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства
Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства
unn.com.ua

Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО “Корум Украина” и АО “НПК „Горные Машины“”, АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за сговор.

Об этом сообщил в Facebook председатель АМКУ Юрий Терентьев.

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“Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО „Корум Украина“ и АО „НПК „Горные Машины““ во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие „Львовуголь“. Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) — в общем почти 330 млн грн”, — указано в сообщении.

Терентьев отметил, что настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку “Корум Украина” и “Горные Машины” согласовали свое поведение, то есть, сговорились.

Председатель АМКУ заявил, что о заговоре свидетельствуют такие факты, как:

  • связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;
  • наличие общих работников и уполномоченных лиц;
  • предоставление друг другу финансовой помощи;
  • продажи/приобретения товаров друг у друга;
  • общие средства связи;
  • общие IP-адреса;
  • общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

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“Приведенная совокупность доказательств расценена Антимонопольным комитетом Украины как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. На ООО „Корум Украина“ и наложен штраф в размере 53 млн грн, а АО „НПК „Горные Машины““ — 3,3 млн грн. Отметим, что конечным бенефициаром ООО „Корум Украина“ является Ринат Ахметов”, — добавил глава АМКУ.

Как сообщалось, в декабре 2017 Глава АМКУ Юрий Терентьев хранил миллионы гривен в российском банке.

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Теги: сговор, АМКУ, Ахметов, штраф
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Комментариев (1)
Sergey Sergeevic    16.10.2019, 11:43
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
и че, ну откройте свое предприятие создайте конкуренцию, если нет конкуренции то почему и нет?
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