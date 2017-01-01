Активисты не нашли в больнице "тяжелобольного" фигурант дела Гандзюк

Подозреваемый в организации убийства попустил уже четыре судебных заседания якобы из-за лечения в стационаре.

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Обвиняемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, который пропустил уже четыре судебных заседания якобы по причине болезни, не находится на стационарном лечении в больнице, как заявлялось ранее. Об этом сообщил активист Одесского отделения АвтоМайдана Виталий Устименко на своей странице в Facebook.

Четвертый раз подозреваемый в организации убийства Кати Игорь Павловский не явился на судебное заседание. Причина не появления, которую беспрекословно принимала прокуратура, было тяжелое состояние подозреваемого, который находится на лечении в одном из клинических учреждений Одессы... Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там. Его тупо нет, - написал активист.

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По словам Устименко, факт отсутствия Павловского на стационарном лечении активисты зафиксировали в присутствии сотрудников патрульной полиции и написали соответствующее заявление.

Думаю, что к “тяжелобольному“ прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании, которое должно состояться 24 октября в 17:00 в Приморском суде Одессы, - добавил автомайдановец.

Напомним, правозащитники требуют создания новой парламентской комиссии по делу Гандзюк.

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