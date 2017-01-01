О начале подключения жилых домов к отоплению отчитались в 10 областях, на Ивано-Франковщине с теплом уже половина жилого фонда.

За окном +20, но отопление включили уже в половине областей Фейсбук Минрегиона

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Несмотря на необычно теплую для середины октября погоду, подачу тепла в жилые дома начали уже в 10 областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным КГГА и областных госадминистраций, по состоянию на утро 16 октября подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

Ивано-Франковская - 45,6%;

Житомирская - 23,6%;

Ровенская - 16,3%;

Сумская - 11,4%;

Днепропетровская - 8,0%;

Винницкая - 5,0%;

Хмельницкая - 4,9%;

Киевская - 4,1%;

Харьковская - 2,8%;

Донецкая - 1,0%.

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В то же время некоторые области еще не начали подключать к теплу даже социальные объекты, которые традиционно получают тепло на несколько недель раньше. Так всё еще не начали отапливать социальную сферу в Черновицкой, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, глава Нафтогаза раскритиковал досрочный старт отопительного сезона в условиях теплой погоды.

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