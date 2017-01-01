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За окном +20, но отопление включили уже в половине областей

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О начале подключения жилых домов к отоплению отчитались в 10 областях, на Ивано-Франковщине с теплом уже половина жилого фонда.
За окном +20, но отопление включили уже в половине областей
За окном +20, но отопление включили уже в половине областей
Фейсбук Минрегиона

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Несмотря на необычно теплую для середины октября погоду, подачу тепла в жилые дома начали уже в 10 областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным КГГА и областных госадминистраций, по состоянию на утро 16 октября подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

  • Ивано-Франковская - 45,6%;
  • Житомирская - 23,6%;
  • Ровенская - 16,3%;
  • Сумская - 11,4%;
  • Днепропетровская - 8,0%;
  • Винницкая - 5,0%;
  • Хмельницкая - 4,9%;
  • Киевская - 4,1%;
  • Харьковская - 2,8%;
  • Донецкая - 1,0%.

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В то же время некоторые области еще не начали подключать к теплу даже социальные объекты, которые традиционно получают тепло на несколько недель раньше. Так всё еще не начали отапливать социальную сферу в Черновицкой, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, глава Нафтогаза раскритиковал досрочный старт отопительного сезона в условиях теплой погоды.

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Теги: отопление, тепло, Минрегион Украины
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