За окном +20, но отопление включили уже в половине областей
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Несмотря на необычно теплую для середины октября погоду, подачу тепла в жилые дома начали уже в 10 областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства развития общин и территорий Украины.
По данным КГГА и областных госадминистраций, по состоянию на утро 16 октября подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:
- Ивано-Франковская - 45,6%;
- Житомирская - 23,6%;
- Ровенская - 16,3%;
- Сумская - 11,4%;
- Днепропетровская - 8,0%;
- Винницкая - 5,0%;
- Хмельницкая - 4,9%;
- Киевская - 4,1%;
- Харьковская - 2,8%;
- Донецкая - 1,0%.
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В то же время некоторые области еще не начали подключать к теплу даже социальные объекты, которые традиционно получают тепло на несколько недель раньше. Так всё еще не начали отапливать социальную сферу в Черновицкой, Одесской и Херсонской областях.
Напомним, глава Нафтогаза раскритиковал досрочный старт отопительного сезона в условиях теплой погоды.
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