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Дубилет предложил министерствам переехать в здание на Грушевского, а остальные продать

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Министр предложил схему проезда министерств.
Дубилет сделал заявление
Дубилет сделал заявление
facebook.com/dubilet

Министр Дмитрий Дубилет предлагает коллегам съехаться в одно здание на улице Грушевского, а остальные продать. Об этом он написал в Facebook.

Кроме того, Дубилет хочет переделать свой кабинет в опенспейс на 20+ человек.

Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли! - написал министр.

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Дубилет отметил, что если не все, то часть министерств, которые разбросаны по разным районам Киева, могут переехать в центральное здание на Грушевского. Остальные здания можно отдать на приватизацию.

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Также министр рассказал, что у него огромный кабинет. Он поделился планами переехать из своего кабинета в более маленький, а в своем огромном рабочем помещении сделать опенспейс на 20+ человек. 

Напомним, названа дата проведения всеукраинской переписи населения. Собирать информацию об украинцах будут в два этапа с последующей контрольной проверкой.

 

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Теги: Дубилет, министр, кабинет
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Комментариев (0)
alex-zol    16.10.2019, 13:26
Оценка:  0
alex-zol
риэлтор, бля!!!
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