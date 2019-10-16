Госпродпотребслужба взялась за "кровавые отходы" птицефабрики Добкина

По факту загрязнения земель района Владимир-Волынская прокуратура начала уголовное производство.

Госпродпотребслужба в Волынской области присоединилась к проверке “Владимир-Волынской птицефабрики“ из-за “кровавых отходов“.

Об этом в комментарии УНН рассказал первый заместитель начальника ведомства Александр Козий.

“9 октября при управлении, по поручению председателя Волынской ОГА была создана рабочая группа. 10 октября ее представители выезжали на место происшествия для проведения осмотра предприятия, чтобы собрать необходимую информацию“, - рассказал чиновник. Полученная информация будет проанализирована, уточнена и обобщена до 17 октября, говорит Козий.

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“Мы подадим ее управлению экологии и природных ресурсов Волынской областной государственной администрации, руководителем которого является Дмитрий Новохатский. Обобщением и последующим информированием по данному вопросу будет заниматься он“, - рассказал Козий.

Напомним, волынские активисты сняли поток выбросов жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Они обнаружили, что нечистоты ведут к отстойникам ЧАО “Владимир-Волынская птицефабрика“.

Во “Владимир-Волынской птицефабрике“ сначала молчали, а потом признали: выбросы кровавых отходов красного цвета сформировались в результате деятельности компании.

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По факту загрязнения земель района Владимир-Волынская прокуратура начала уголовное производство. К первоочередным следственным действиям привлечены специалисты Государственной экологической инспекции в области. Если экологи установят факт загрязнения окружающей среды, на “Владимир-Волынскую птицефабрику“ наложат штрафные санкции.

“Владимир-Волынская птицефабрика“ производит курятину ТМ “Эпикур“, а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний “Опенмайнд“, где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на “Владимир-Волынской птицефабрике“ в этом году.

Как сообщалось, в августе 2018 года птицефабрику наказали за вонь в Херсоне.

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