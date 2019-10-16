Панама закрыла уголовное дело против Порошенко

Следователи не смогли найти фактов, указывающих на виновность экс-президента Украины в нарушении панамских законов.

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Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы закрыла уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко, возбужденное по заявлению экс-заместителя главы президентской администрации Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков на пресс-конференции в среду, 16 октября, пишет “Украинская правда“.

По словам адвоката, речь идет об уголовном производстве, открытом на основании заявления, поданного в конце июля текущего года.

В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К этим заявлениям были приложены собственноручные показания Портнова – там он настаивал на том, что прокуратура должна расследовать это якобы преступление, - рассказал адвокат.

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Илья Новиков также сообщил, что панамская прокуратура провела расследование, в частности, проверила предоставленные Портновым данные. Однако 3 октября, через 2 месяца после начала следствия, прокурор принял решение о закрытии дела. Причиной закрытия дела, по словам Новикова, послужило, во-первых, “возбуждение уголовных производств в Украине“, и во-вторых, отсутствие фактов, указывающих на причастность компаний, связанных с Порошенко, к преступлениям, в которых его обвинял Портнов.

Также адвокат экс-президента сообщил, что 13 октября от имени Порошенко в правоохранительные органы Панамы было подано заявление против Портнова за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

Напомним, Портнов решил переключить свое внимание на новую власть и пообещал Зеленскому “симметричный процесс“.

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