“Слуги” вызовут Гончарука “на ковер” из-за посещения концерта с неонацистами

Нардепам не понравилось то, что премьер посетил концерт рок-группы.

Посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта украинской неонацистской рок-группы "Сокира Перуна" вызвало неоднозначную реакцию во фракции “Слуга народа”.

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Об этом передает Страна, ссылаясь на собственный источник в партии.

По словам источника издания, премьера Гончарука депутаты скоро вызовут "на ковер" для беседы.

Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены. Не хочу применять маты, но без них не получается. Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя. Будем требовать его объяснений перед фракцией, - сообщил источник.

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Напомним, Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы. Премьер побывал на выступлении рок-группы “Сокира Перуна”, во время концертов которой была замечена нацистская символика.

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