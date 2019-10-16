Горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера"

Это первое подобное решение местных органов власти, до сих пор региональные депутаты высказывались резко против "формулы".

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Харьковский городской совет принял обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и депутатам местных советов, в котором выразил поддержку “формулы Штайнмайера“ и позиции Президента. Текст обращения опубликован на сайте Харьковского горсовета.

Как отмечается в документе, поводом для принятия обращения послужило обострение внутриполитической ситуации в Украине. В самом обращении депутаты заявляют о поддержке президента в его поисках мира и называют “формулу Штайнмайера“ единственным реальным путем к прекращению войны:

Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию на Востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернут Украине неконтролируемые сейчас территории, - говорится в обращении.

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Также горсовет в своем обращении призвал своих коллег из других регионов поддержать усилия Зеленского на пути к миру и отозвать ранее принятые обращения против “формулы Штайнмайера“. Кроме того, харьковские депутаты потребовали от политиков воздержаться от проведения акций “Нет капитуляции“.

Напомним, после подписания в Минске так называемой “формулы Штайнмайера“ по всей стране прошли акции протеста, а некоторые областные, городские и районные советы приняли специальные обращения к руководству страны с требованием отказаться от “формулы Штайнмайера“.

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