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В Херсонской области от браконьеров спасли 250 крабов

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Нарушителей выявили в районе острова Джарылгач.
Пограничники обнаружили 54 браконьерские ловушки
Пограничники обнаружили 54 браконьерские ловушки
dpsu.gov.ua

В Херсонской области пограничники спасли от браконьеров 250 крабов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ..

Сообщается, что пограничники Херсонского отряда во время патрулирования акватории Черного моря обнаружили оставленные браконьерами запрещенные орудия лова.

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“Так, вчера, в районе острова Джарылгач пограничники отдела “Скадовск“ обнаружили 54 браконьерские ловушки, в которых находилось 250 крабов. Крабов правоохранители выпустили в море и предотвратили причинение государству ущерба на сумму свыше 770 тысяч гривен“, - говорится в сообщении.

Указано, что в течение последней недели только в Скадовском районе пограничники обнаружили 85 запрещенных орудий лова.

Как сообщалось в апреле, украинец пытался пронести более 150 попугаев через границу в Беларусь.

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Теги: ГПСУ, Херсонская область, браконьеры
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