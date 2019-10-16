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“А Вы что, националист?”: В элитном вузе вспыхнул языковой скандал

Комментариев: 54
Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Преподавательница КНЭУ по уголовному праву Елена Олейник вступила в перепалку со студентом, который попросил ее вести пару украинском языке.

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Об этом сам студент Богдан Маланчук сообщил на своей странице в Facebook.

Студент рассказал, что он во время лекции всего лишь попросил преподавательницу перейти на украинский язык, поэтому она возмутилась и начала проверять у студента домашнее задание.

Кроме того, преподавательница вступила в словесную перепалку со студентом. 

А Вы что, националист? Или вы по-русски не понимаете? - сказала преподавательница.

Более того, женщина начала критиковать курс на евроинтеграцию и говорила, что все, кто находился в лекционном зале, поедут на заработки в Польшу.

Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000 $ сантехниками, уборщиками. В этой Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца? - говорила преподавательница.

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Между тем, некоторые студенты начали поддакивать женщине. А студента, который просто хотел пару на украинском языке, пометили огромной меткой и теперь он на жестком контроле.

Напомним, большинство украинцев против русского языка как второго государственного. Также украинцы не поддерживают предоставления автономии Донбассу.

 

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Теги: украинский язык, вуз, скандал, русский язык
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Комментариев (54)
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СветБобра    16.10.2019, 15:00
Оценка:  -1
СветБобра
Як така дурепа працює в інституті викладачем?
COZEL    16.10.2019, 14:59
Оценка:  0
COZEL
А КАКОЙ ИНСТИТУТ, ПОЧЕМУ ИНКОГНИТО, ОПЯТЬ ФЕЙК, СРА-НЫЕ ЖУРНАЛГИ, КАК ЗА-ЕБАЛИ((((
shk67    16.10.2019, 14:47
Оценка:  +1
shk67
Однозначно! У меня дача 75 км в селе, под Остром. Соседке 95, так она их так и называет, и никогда, говорит, ж_идов евреями не называли. Это при Леньке Брежневе начали причесывать. А так ж_ид и есть ж_ид. Не путать с евреями!
shk67    16.10.2019, 14:40
Оценка:  -4
shk67
Курица, она и есть курица. Под_стилке па_пик не объяснил, как себя вести за пределами луган//дона. Таких много, но ставать в позу могут только дуры. Конец карьере.
COZEL    16.10.2019, 14:53
Оценка:  +1
COZEL
ПИДА-РОК, ОНА НЕ КУРИЦА, ОЧЕНЬ ГРАМОТНАЯ, В ОТЛИЧИИ ОТ ОТ МЕЛКИХ ПРОВОКАТОРОВ И ИХ ХОЗЯЕВ И СРА-НОЙ ПРЕССЫ, ОДЕССИТЫ ПИ-ЗДИТЕ ЭТИХ ПРОВОКАТОРОВ((((
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:19
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
Почему евреи типа Богдана Маланюка так любят притворяться украинцами???
На Запорожской Сечи - колыбели козацтва таких маланюков могли терпеть только в качестве корчмарей и то, бывало лупили за воровство! И украинцами их никто не считал, а прямо и честно называли - жuды!
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:26
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Да! Подлинные украинцы - запорожские козаки не считали евреев украинцами!
Более того, всех униатов - жителей ЗапУкрии они называли врагами Украины и украницев и просто сажали на кол!
Они разумели, что от этого испорченного поляками, австрийцами, румынами и венграми семени ничего хорошего не будет!
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:28
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
И в данном случае, этот данный еврейским Яхве сын маланца - Маланчук, выполняет свою задачу - за 500 гривен, а может и больше, он пытается выдавить из ВУЗа квалифицированного педагога, чтобы на его место поставить кого???
"Козака" Гаврилюка, который не хотел свою хату ремонтировать с сбежал в Киев?
Boxerogos    16.10.2019, 14:10
Оценка:  +3
Boxerogos
Навязывание чего-либо абсолютно всегда приводит к противоположному результату.Наш народ хоть и глуп,но не безумен.И он не понимает как можно вести"войну с Россией",о которой нам ежедневно кукарекает пропаганда со всех курятников в виде СМИ,но при этом эту войну России не объявлять,дипотношения с ней
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:12
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
В точку! Как говорится, "До того, как мне это запретили, я даже не знал, что это есть!"
Boxerogos    16.10.2019, 14:13
Оценка:  +2
Boxerogos
не разрывать,а кучу товаров у неё покупать...То же самое и с русским языком.Пока русский язык не станет вторым государственным,порядка не будет.А"мову"в любом случае учить никто не будет."Мова"-это вымирающий анахронизм.Аминь.
ввз    16.10.2019, 14:09
Оценка:  -4
ввз
По-перше, на СЬОГОДНІ в ДЕРЖАВНИХ закладах освіти вчителі та викладачі повинні ЗНАТИ і викладати матеріал на державній мові - УКРАЇНСЬКІЙ!!! По-друге, сепарасти-недобитки, на жаль, є по обидва боки поребрика... А про толерантність та гуманізм"братєв-славян" можете подивитися архівні дані з 2014 року
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:13
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Когда украинские полицаи, участники УНА-УНСО расстреляли 10 000 евреев в Бабьем Яру это тоже были толерантность и гуманизм?
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:13
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Шо??? Попрошу тут не выражаться и изъясняться на нормальном языке!
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:15
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
А вот тут у него возникает проблема. Всем методички от ушибленного в голову Стеця, написаны на украинском, поэтому быстро и адекватно перевести их оно не в состоянии!
Asmo    16.10.2019, 14:20
Оценка:  -2
Asmo
мозг у тебя расстреляли, отвали от Украины раб путинский..
kapablankas    16.10.2019, 14:05
Оценка:  +4
kapablankas
а где видео ????
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:09
Оценка:  +3
ПАТРИОТ
Маланец не рискнул засветиться, а сообщники отдыхали после 500 гривневого митинга против "капитуляции".
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:04
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
По роже в фэйсбуке этот "студент" из тех "студентов", которые за 500 гривен идут не в военкомат протестовать против капитуляции, а на майдан за деньгами Вальцмана Рошенко!
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:01
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Мова отупляет. Даже теоретически невозможно получить на мове нормального образования. Простейшие рабочие навыки - да. Но не образование. Фонетические сочетания мовы приводят к атрофии головного мозга - это как нейролингвистическое, но не программирование, а ретроградная деградация.
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 14:04
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А ты фашист.
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:05
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Не играй словами, фашист = нацист = националист.
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:10
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Не. ))) Просто цыган и генетических xoxлов считаю недочеловеками. А так - я адепт толерантности!
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:14
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Зорян, но ведь песни у нас хорошие! И я не про цыган сейчас!
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:27
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Мне больше девушки украинские нравятся. Но это, как я уже указал, простейшие навыки!
ПАТРИОТ    16.10.2019, 14:31
Оценка:  0
ПАТРИОТ
И девушки у нас красивые, хотя армянки и азербайджанки - красивее и песни хорошие. И земля плодородная, но рагули с Западной Украины вырвались из своих смердящих схронов и перекраивают неньку по своему холопскому разумению!
Шкиряк_и_Зорян    16.10.2019, 14:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Армянки?.. Не очень. Или далеко не все. Украинки - самые красивые и самые доступные. Замечательные просто!
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