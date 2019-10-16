“А Вы что, националист?”: В элитном вузе вспыхнул языковой скандал

Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

Преподавательница КНЭУ по уголовному праву Елена Олейник вступила в перепалку со студентом, который попросил ее вести пару украинском языке.

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Об этом сам студент Богдан Маланчук сообщил на своей странице в Facebook.

Студент рассказал, что он во время лекции всего лишь попросил преподавательницу перейти на украинский язык, поэтому она возмутилась и начала проверять у студента домашнее задание.

Кроме того, преподавательница вступила в словесную перепалку со студентом.

А Вы что, националист? Или вы по-русски не понимаете? - сказала преподавательница.

Более того, женщина начала критиковать курс на евроинтеграцию и говорила, что все, кто находился в лекционном зале, поедут на заработки в Польшу.

Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000 $ сантехниками, уборщиками. В этой Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца? - говорила преподавательница.

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Между тем, некоторые студенты начали поддакивать женщине. А студента, который просто хотел пару на украинском языке, пометили огромной меткой и теперь он на жестком контроле.

Напомним, большинство украинцев против русского языка как второго государственного. Также украинцы не поддерживают предоставления автономии Донбассу.

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