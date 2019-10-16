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Решения суда по Шевчуку нет, - КСУ

Комментариев: 2
Конституционный суд заявил, что у них нет решения суда по Шевчуку.
КСУ на нашел решение по Шевчуку
КСУ на нашел решение по Шевчуку
focus.ua

Конституционный суд Украины заявил об отсутствии решения Окружного административного суда столицы касательно восстановления Станислава Шевчука в должности главы КСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Более того, КСУ не нашел сокращенного и полного текста решения в Едином государственном реестре судебных решений.

По состоянию на 16 октября 2019 года, на время прибытия Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины отсутствует решение Окружного административного суда города Киева в деле № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Шевчук уже вышел на работу в КСУ. Восстановленный в должности глава КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу.

 

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Теги: Шевчук, суд, КСУ, решение суда
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Комментариев (2)
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lsk    16.10.2019, 14:25
Оценка:  0
lsk
Есть в базе .....будьте внимательны))). Теперь у нас две головы конституционного суда...нонсенс .... Скоро будет три президента Украины ) два есть Зеля и янык ( это он считает себя легитимным)
Olena-    16.10.2019, 14:10
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
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