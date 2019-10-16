Решения суда по Шевчуку нет, - КСУ

Конституционный суд заявил, что у них нет решения суда по Шевчуку.

КСУ на нашел решение по Шевчуку focus.ua

Конституционный суд Украины заявил об отсутствии решения Окружного административного суда столицы касательно восстановления Станислава Шевчука в должности главы КСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Более того, КСУ не нашел сокращенного и полного текста решения в Едином государственном реестре судебных решений.

По состоянию на 16 октября 2019 года, на время прибытия Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины отсутствует решение Окружного административного суда города Киева в деле № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Шевчук уже вышел на работу в КСУ. Восстановленный в должности глава КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу.

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