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Украина рассчитывает на возвращение выведенных в Латвию активов - Зеленский

Комментариев: 3
Тема возвращения незаконно выведенных из Украины средств обсуждалась на встрече двух президентов.
Украина рассчитывает на возвращение выведенных в Латвию активов - Зеленский
Украина рассчитывает на возвращение выведенных в Латвию активов - Зеленский
president.gov.ua

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Украина рассчитывает на сотрудничество Латвии в вопросе возвращения активов, незаконно выведенных из страны и размещенных в латвийских банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом во время своего визита в Латвию, сообщает президентская пресс-служба.

Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию, - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.

Напомним, накануне стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.

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Теги: Зеленский, Латвия
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Комментариев (3)
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hcr    16.10.2019, 13:55
Оценка:  +1
hcr
Ага, хотя бы хряка заставить налоги заплатить из выведенного в офшоры.
ВыВсеВрети    16.10.2019, 13:59
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
а как ты его заставишь в Ростове?!...)))))))
hcr    16.10.2019, 14:06
Оценка:  0
hcr
Педрилло пока ещё в ВР а не в Ростове именно по тому что Зе не выполняет обещаний.
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