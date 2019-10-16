Украина рассчитывает на возвращение выведенных в Латвию активов - Зеленский

Тема возвращения незаконно выведенных из Украины средств обсуждалась на встрече двух президентов.

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Украина рассчитывает на сотрудничество Латвии в вопросе возвращения активов, незаконно выведенных из страны и размещенных в латвийских банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом во время своего визита в Латвию, сообщает президентская пресс-служба.

Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию, - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.

Напомним, накануне стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.

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