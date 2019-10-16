Верховная Рада одобрила скандальную "судебную реформу" Зеленского

Ранее вызвавший споры законопроект поддержало минимальное количество депутатов.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о судебной реформе. Такое решение поддержали 236 депутатов при 226 минимально необходимых голосах, говорится в “карточке“ документа на сайте парламента.

Данный законопроект в частности предусматривает сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, а также расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

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15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская выступила в парламенте против принятия этого законопроекту. По ее словам “перезагрузка“ Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы, в то время как 19,5 тыс. заключенных ожидают судебного решения, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, и к тому же в судебной системе не хватает 2000 судей.

Напомним, ранее Совет Европы раскритиковал ряд положений принятого сегодня законопроекта. В частности заявлялось о безосновательности сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей.

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