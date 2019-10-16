В Донецкой области мужчина продавал гранаты по 500 гривен

Документирование деятельности торговца боеприпасами продолжалось около месяца.

Ранее мужчина уже был осужден за наркопреступления и кражу npu.gov.ua

В Донецкой области правоохранители задержали 46-летнего жителя Селидово, который продавал гранаты по 500 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Читай также: В “ЛНР“ пять детей подорвались на гранате

Злоумышленника задержали в процессе второго этапа оперативной закупки гранат. Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли 2 гранаты с запалом. Незаконные предметы “бизнесмен“ оценил в 1000 гривен.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем. Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за наркопреступления и кражу.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось 16 октября, на Закарпатье при взрыве пострадало трое детей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram