Дело днепропетровского экс-губернатора Вилкула передано в суд

Прокуратура уверена, что может доказать причинение экс-чиновником миллионных убытков государству.

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Прокуратура закончила досудебное следствие и направила в суд обвинительный акт по делу бывшего председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула, подозреваемого в причинении государству миллионных убытков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В ведомстве напомнили, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

Чиновник (...) нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен, - сообщили в прокуратуре.

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Также сообщается, что экс-губернатор распорядился изменить целевое использование 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО “АРТ ЛЕНД“, из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с “пашни“ на “другие коммерческие нужды“ является незаконным. Это позволило предприятию занизить сумму, которую нужно было выплатить при изъятии указанных земель Кабинетом министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства.

Напомним, в сентябре Вилкула и Колесникова неожиданно отпустили на поруки.

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