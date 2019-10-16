Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику

Комментариев: 1
Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику

Инициативы команды президента по наступлению на зеленую энергетику являются плохим сигналом для инвесторов, подрывающим доверие к стране. Об этом в статье “Украинский челлендж на $50 миллиардов“ в издании Atlantic Council пишет Глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер. 

По его словам, команда президента Зеленского сейчас продвигает ретроспективные решения в зеленной энергетики, к разочарованию инвесторов.

“Более 1 миллиарда долларов прямых инвестиций было вложено в украинскую солнечную и ветряную энергетику. Любое обратное решение – плохой сигнал для инвесторов, подрывающий доверие к стране“, – пишет американский представитель в Украине.

Напомним, накануне Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пересмотр условий работы инвесторов в зеленную энергетику приведет к международным арбитражам против Украины и эти выплаты превысят обязательства по зеленным тарифам.

Ранее комитет парламента по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Дром    16.10.2019, 14:43
Оценка:  0
Дром
Так и продавайте свою зеленую электроэнергию на торгах : купят - хорошо, не купят - ваши проблемы. Или регулирование цены для потребителей - это плохо, а для производителей - хорошо?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь