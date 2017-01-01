Украина будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе - Зеленский

По словам президента, боевики соблюдают режим тишины на оговоренных участках уже 2 дня.

Читай также: В Минске не согласовали новую дату разведения сил

На участках линии соприкосновения на Донбассе, где намечено разведение сил, уже два дня соблюдается режим тишины, но для начала разведения следует дождаться соблюдения 7-дневного срока тишины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге, где он находится с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе, - заявил Зеленский.

Читай также: У Зеленского заявили об отсрочке разведения сил в Золотом

Президент уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на тех участках, где намечено разведение сил, хотя на других участках линии соприкосновения обстрелы со стороны террористов продолжаются:

У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов, - отметил он.

Читай также: Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

Ранее украинская сторона неоднократно указывала на то, что разведение сил может начаться только после того, как на оговоренных участках не будет обстрелов в течение 7 дней.

Напомним, за минувшие сутки боевики 30 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего погибло двое украинских военнослужащих, пятеро получили ранения. При этом в штабе ООС утверждают, что боевики стреляли в том числе и в районе Золотого, которое входит в зону договоренного отвода войск.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.