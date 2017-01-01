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В Одессе задержали подозреваемых в разбое, пытках и вымогательстве

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Банда из шестерых человек, по данным правоохранителей, совершила серию тяжелых преступлений.
В Одессе задержали подозреваемых в разбое, пытках и вымогательстве
© od.npu.gov.ua
Фото 1/9
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
  • В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
В Одессе задержали подозреваемых в разбое, пытках и вымогательстве
В Одессе задержали подозреваемых в разбоях
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В Одессе задержали шестерых подозреваемых в совершении целого ряда разбойных нападений с применением оружия, пыток и вымогательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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По данным правоохранителей, шестеро подозреваемых жителей Одессы занимались разбойными нападениями, вымогательством и прочим. В частности, под предлогом возврата несуществующего долга иностранной компании они требовали у женщины 35 тысяч долларов.

"Сообщники систематически звонили женщине, угрожали применить насилие к ней и родственникам", – заявили в прокуратуре.

Кроме того, задержанные подозреваются в ограблении трех продавцов магазина, у которых они отобрали дорогостоящие мобильные телефоны и часы. Сначала потерпевших избивали в помещении магазина, а затем перетащили в подсобку, где продолжили издевательства – били, душили, надевали на голову полиэтиленовые пакеты, угрожали оружием. Также злоумышленники вынесли из магазинов всю ценную технику.

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По предварительным данным, преступная группа нанесла ущерб потерпевшим в размере 500 тысяч гривен. Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, в том числе автоматическое, значительное количество патронов, глушители, шапки с прорезями для маскировки лица, электронную и компьютерную технику.

По ходатайству прокуратуры шестеро фигурантов расследования были арестованы – их поместили в СИЗО без права выйти под залог.

В Нацполиции уточнили, что в состав преступной группы входят пятеро одесситов в возрасте от 26 до 40 лет, а также 37-летний житель Лиманского района. Расследование продолжается.

Как сообщалось в апреле, бывший разведчик Нацгвардии возглавлял банду вымогателей.

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Теги: Одесса, разбой, задержание, банда
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