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Преподаватель одесского вуза назвал Украину “проектом масонов”

Комментариев: 18
Разгорелся настоящий скандал.
Студенты написали письмо журналистам
Студенты написали письмо журналистам
скриншот

Студенты одесского вуза обвинили преподавателя в пропаганде сепаратизма. Об этом сообщает ТСН.

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Студенты сняли видео, на котором преподаватель явно выражает свои антиукраинские взгляды. Более того, мужчина говорит, что Украины не существует. Наша страна - это “проект польских масонов”.

Польские масоны придумали проект Украина. В то время как местные жители назывались малороссы. Ма-ло-рос-си-я... Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России, - утверждает преподаватель на видео.

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Студенты обвинили “историка” в пропаганде сепаратизма и требуют отстранить человека с антиукраинскими взглядами от работы в учебном заведении.

Напомним, в элитном вузе вспыхнул языковой скандал. Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

 

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Теги: скандал, вуз, Одесса, сепаратизм, пропаганда
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Комментариев (20)
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bimba08    16.10.2019, 16:26
Оценка:  +2
bimba08
Из-за таких вот ган*донов, вата расползается по Украине.
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 16:14
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
У ваты сегодня праздник. В один день две скандальные новости с украинским языком и молодежью. Это вам для опохмела после 14 октября.
tulchanin    16.10.2019, 15:59
Оценка:  0
tulchanin
Ну хз, видео смонтировано, голос вперемешку с комментариями ТСН. Мож препод про разные теории рассказывал, которые слышал ? Странно что журналисты ТСН взяли комментарии у всех кроме самого преподавателя....
Лень было или так хайпа больше ?
Goga19041984    16.10.2019, 15:57
Оценка:  -1
Goga19041984
у адептов майдана и мовы подгорел пердачок. хахаха
SINOBI-LIFE    16.10.2019, 16:29
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Федераст иди нах,так понятно ватный ДЛБ???
Goga19041984    16.10.2019, 15:57
Оценка:  -1
Goga19041984
БМ спецом всякие быдлоновости постит, рейтинг набивает...ПС Учитель прав, массны из быдла сотворили Галицайский мир.
COZEL    16.10.2019, 15:55
Оценка:  -2
COZEL
А КАКОЙ ВУЗ И СКОЛЬКО СТУДЕНТОВ И Ф.И.О ПРЕПОДОВАТЕЛЯ, ОПЯТЬ ФЕК, ОПЯТЬ ЗАКАЗ НА ПРОДВИЖЕНИЕ СУРЖИКА, КАК ВЫ ЗАЕ-БАЛИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ОТСТАИВАЯ ГНИЛОЙ УКРАИНСКИЙ СУРЖИК))))))))))))))))))))))))))) ))))))
Huper!    16.10.2019, 15:55
Оценка:  -1
Huper!
Бог ты мой, сколько троллей наплыло. Со времен пьяного пороха такого не было, что ж творится то)) Опять начали пытаться внушать дичь какую-то))) Ребята, ни одна копейка не стоит того, что с вами будет после того, как карлик здохнет.
Boxerogos    16.10.2019, 15:52
Оценка:  -1
Boxerogos
К сожалению он абсолютно прав.
Хитрый-Лис    16.10.2019, 15:51
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
По закону "Линча" сего мудака пущай болтается на рее.
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 15:49
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
По поводу проектов и неудач. Покажите мне государство так называемых "русских". Толпе лохов внушили, что они великие, не имеющие своего государства.
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