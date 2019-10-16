Преподаватель одесского вуза назвал Украину “проектом масонов”

Разгорелся настоящий скандал.

Студенты одесского вуза обвинили преподавателя в пропаганде сепаратизма. Об этом сообщает ТСН.

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Студенты сняли видео, на котором преподаватель явно выражает свои антиукраинские взгляды. Более того, мужчина говорит, что Украины не существует. Наша страна - это “проект польских масонов”.

Польские масоны придумали проект Украина. В то время как местные жители назывались малороссы. Ма-ло-рос-си-я... Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России, - утверждает преподаватель на видео.

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Студенты обвинили “историка” в пропаганде сепаратизма и требуют отстранить человека с антиукраинскими взглядами от работы в учебном заведении.

Напомним, в элитном вузе вспыхнул языковой скандал. Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

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