Не опять, а снова: Порошенко не пришел на допрос с ГБР

Экс-президент не пришел на допрос.

Порошенко не пришел на допрос АП

Пятый президент Украины Петр Порошенко очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом передают Українські новини, ссылаясь на спикера ГБР Анжелику Иванову.

Не пришел (Порошенко, - ред.). По крайней мере, пока нет, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства.

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Сообщается, что допрос Петра Порошенко был запланирован на 14:00 среды, 16 октября. Пока информации касательно того, по какому делу Порошенко должен был сегодня явиться на допрос, нет.

Напомним, Панама закрыла уголовное дело против Порошенко. Следователи не смогли найти фактов, указывающих на виновность экс-президента Украины в нарушении панамских законов.

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