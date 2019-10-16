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Не опять, а снова: Порошенко не пришел на допрос с ГБР

Комментариев: 2
Экс-президент не пришел на допрос.
Порошенко не пришел на допрос
Порошенко не пришел на допрос
АП

Пятый президент Украины Петр Порошенко очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. 

Об этом передают Українські новини, ссылаясь на спикера ГБР Анжелику Иванову.

Не пришел (Порошенко, - ред.). По крайней мере, пока нет, - прокомментировала пресс-секретарь ведомства.

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Сообщается, что допрос Петра Порошенко был запланирован на 14:00 среды, 16 октября. Пока информации касательно того, по какому делу Порошенко должен был сегодня явиться на допрос, нет.

Напомним, Панама закрыла уголовное дело против Порошенко. Следователи не смогли найти фактов, указывающих на виновность экс-президента Украины в нарушении панамских законов.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос
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Комментариев (2)
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hcr    16.10.2019, 16:19
Оценка:  +1
hcr
А нужно было Зе всего лишь назначить Портнова ГенПрокурором и всё пошло бы совершенно по др. сценарию.
Peyot    16.10.2019, 16:26
Оценка:  0
Peyot
почему тогда не януковича или путина сразу? вся ваша рыгоанальная шобла просто не понимает то что сейчас президент-коломойский вас не щимит - это не знаичт что украинцы забыли ваши заслуги. портнова посадят раньше чем зеленский убежит в ростов!
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