Гончарук сознался, что его диплом юриста “негосударственного образца”

Премьер сделал неожиданное заявление.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его диплом юриста негосударственного образца. Также он отметил, что не является доктором философии в области права.

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Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга после заседания правительства, передает Depo.ua.

Журналист спросил премьер-министра о том, почему информация с его представления

в должности премьер-министра не соответствует информации на сайте Кабмина о том, что он является "доктором философии в области права".

Когда-то давным-давно у меня был "диплом негосударственного образца", поэтому его не совсем корректно размещать на сайте в официальном государственном органе. ... Я не ученый, никогда наукой профессионально не занимался и не думаю, что это достаточное основание для того, чтобы указывать это как официальный ступень для пиара. Есть много различных курсов, других неофициальных, "негосударственного образца" дипломов. Это один из них, - заявил Гончарук.

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Напомним, Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы. Премьер побывал на выступлении рок-группы Сокира Перуна, во время концертов которой была замечена нацистская символика.

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