Рада создаст комиссию для расследования пожаров на военных складах

Данная инициатива исходит непосредственно от правящей партии "Слуга народа".

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее в 2017 г. wikipedia.org

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Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия сегодня инициировал в парламенте создание временной следственной комиссии (ВСК), которая займется изучением обстоятельств пожаров на военных складах. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.

По словам главы пропрезидентской фракции, по этим случаям остается слишком много вопросов без ответов:

Там тоже очень много вопросов, которые как-то затихли. Вы понимаете вообще как оценить тот вред, который причинен государству по этим складам, даже нельзя ее оценить в деньгах. И я даже услышал, не проверял этот факт, что человек, который отвечал за первый склад и за несколько других, он фактически был не уволен, а повышен в свой должности, - сказал Арахамия.

Напомним, самый свежий из множества случаев пожаров на военных складах в Украине произошел в сентябре этого года в Винницкой области.

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