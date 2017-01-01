Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность

Предыдущее правительство передало эту ТЭС в коммунальную собственность.

Калушскую теплоэлектростанцию вернули в государственную собственность.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Предыдущее правительство передало ее в коммунальную собственность.

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“Кто-то говорит, что таким образом над ней хотели установить контроль, кто-то связывает это с рейдерскими атаками. Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность – чтобы быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и будут защищены от каких-то неожиданностей во время отопительного сезона“, - сказал Гончарук.

Как сообщалось, чтобы избежать остановки работы Луганской ТЭС и спасти область от веерных отключений электроэнергии, нужно срочно принять меры – снизить стоимость газа для станции. Такое мнение озвучил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, 30 сентября.

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