Парламент принял скандальный законопроект Зеленского о судебной реформе, - СМИ

15 октября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (рег. No 1008). Парламентарии, вопреки многочисленным предостережениям международных партнеров, общественности и бизнеса, поддержали инициативу Президента Зеленского, сообщают “Контракты“.

Проектом 1008, среди прочего, предусмотрено “перезагрузки“ нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такого “перезагрузка“. Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как таковой, что существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что “следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда“, а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создания новой “не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия “.

Совет Европы также обеспокоена законопроектом 1008. “В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры“, - говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко. А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона No1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“ относительно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала “Судебно-юридическая газета“, четко указано, что “Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного Суда в предел х судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен “.

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианской Комиссии по предложенным проектом 1008 изменений относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что “бизнес-сообщество очень обеспокоена оценкам, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет на решение Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрение процессуальных фильтров в кодексах “.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что “19 500 заключенных ожидают судебное решение, решения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судьи подготовиться должным образом, крайне уничтожат независимость судебной системы “.

Также, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект “создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независи