Безусловной амнистии для всех боевиков "ЛДНР" не будет - Яременко

Амнистия возможна лишь для тех, кто не совершал тяжких преступлений.

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Украине должна разработать законодательство об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований, не совершивших тяжких преступлений, но безусловной амнистии для всех быть не может. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, пишет “Интерфакс-Украина“.

По его словам, сейчас в Украине существует законопроект, предусматривающий амнистию, но он сильно расходится с тем, что предусмотрено минскими договоренностями:

Там (в минских договоренностях – ред.) есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе, - сказал Яременко.

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По его словам, предложенный “Минском“ подход попросту невозможно реализовать:

Мы не можем отбросить общий принцип права - необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию (для всех без исключений – ред.) - пояснил нардеп.

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При этом Яременко указал на необходимость создания законов, регламентирующих правовой статус лиц, оставшихся на оккупированных территориях:

В какой-то форме, которая не содержит состав преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может поддаваться моральному осуждению и т.д., - пояснил он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. Без соблюдения этого условия отвод войск не начнется.

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