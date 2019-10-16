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Безусловной амнистии для всех боевиков "ЛДНР" не будет - Яременко

Комментариев: 6
Амнистия возможна лишь для тех, кто не совершал тяжких преступлений.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Фейсбук Богдана Яременко

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Украине должна разработать законодательство об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований, не совершивших тяжких преступлений, но безусловной амнистии для всех быть не может. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, пишет “Интерфакс-Украина“.

По его словам, сейчас в Украине существует законопроект, предусматривающий амнистию, но он сильно расходится с тем, что предусмотрено минскими договоренностями:

Там (в минских договоренностях – ред.) есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе, - сказал Яременко.

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По его словам, предложенный “Минском“ подход попросту невозможно реализовать:

Мы не можем отбросить общий принцип права - необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию (для всех без исключений – ред.) - пояснил нардеп.

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При этом Яременко указал на необходимость создания законов, регламентирующих правовой статус лиц, оставшихся на оккупированных территориях:

В какой-то форме, которая не содержит состав преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может поддаваться моральному осуждению и т.д., - пояснил он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. Без соблюдения этого условия отвод войск не начнется.

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Теги: амнистия, боевики ЛДНР, Яременко, Минск-2
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Комментариев (6)
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T-REX2    16.10.2019, 17:28
Оценка:  -4
T-REX2
Еще лет 15 окопов и про Восток можно забыть,как и про Крым.
Хулиганка*    16.10.2019, 17:58
Оценка:  -2
Хулиганка*
Украина 15 лет окопов не выдержит
WTF2wtf    16.10.2019, 17:59
Оценка:  +1
WTF2wtf
А Донбасс?
Само собой всем путинским насрать, если уж сам недоцарек российский назначил Донбасс на роль жертвы в его войне ...
Бигсэм    16.10.2019, 17:11
Оценка:  -1
Бигсэм
Ещё неизвестно кто кому будет объявлять амнистию.
WTF2wtf    16.10.2019, 17:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бот путинский,
таки ваш ботоксный царек решился наступать с оккупированного им Донбасса на Лондон???
VSHIVANKA    16.10.2019, 17:00
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЭТИ ДЕБИЛЫ ВСЁ МЕЧТАЮТ.....))))
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