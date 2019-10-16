Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Арахамия отнес в СБУ доказательства проплаченности митингов против капитуляции

Комментариев: 5
Все доказательства переданы следователю под роспись еще вчера.
Арахамия отнес в СБУ доказательства проплаченности митингов против капитуляции
Арахамия отнес в СБУ доказательства проплаченности митингов против капитуляции
facebook Слуги народа

Читай также: Дали власти неделю. Итоги протестов на Покрову

Председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия передал в Службу безопасности Украины СБУ доказательства подкупа участников акций протестов против согласования “формулы Штайнмайера“. Об этом он заявил журналистам, пишет РБК-Украина.

Ранее глава президентской фракции заявлял, что, по его мнению, некоторые участники акций протеста получают деньги за участие в них. По его предположению, таких может быть около 5%.

Да, я вчера передал следователю (заявление - ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ, - заявил Арахамия.

Напомним, вчера Арахамия пообещал передать в СБУ доказательства того, что участников митингов “Нет капитуляции“ платили деньги за участие в протестах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Арахамия, СБУ, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Хулиганка*    16.10.2019, 18:00
Оценка:  +1
Хулиганка*
ах-ха-хах)))
порошенко так боится подсесть на нары, что даже не пожлобился как обычно, а лично митинги проплатил...))) вот это рвануло пукан
СветБобра    16.10.2019, 17:55
Оценка:  -2
СветБобра
Знову клоун приніс клаптики газетного папіру
SINOBI-LIFE    16.10.2019, 17:53
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Посмотрите на это так сказать лицо и всё и так понятно,дебил!!!!
Meritus    16.10.2019, 17:40
Оценка:  +1
Meritus
Ну, він же Ара хам ія.
Люблю_Украину    16.10.2019, 17:31
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Не ну шо за народ такой, даже за свободу выйти и то за деньги)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь