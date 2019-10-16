Арахамия отнес в СБУ доказательства проплаченности митингов против капитуляции

Все доказательства переданы следователю под роспись еще вчера.

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Председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия передал в Службу безопасности Украины СБУ доказательства подкупа участников акций протестов против согласования “формулы Штайнмайера“. Об этом он заявил журналистам, пишет РБК-Украина.

Ранее глава президентской фракции заявлял, что, по его мнению, некоторые участники акций протеста получают деньги за участие в них. По его предположению, таких может быть около 5%.

Да, я вчера передал следователю (заявление - ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ, - заявил Арахамия.

Напомним, вчера Арахамия пообещал передать в СБУ доказательства того, что участников митингов “Нет капитуляции“ платили деньги за участие в протестах.

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