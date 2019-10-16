Зеленский пообещал не вмешиваться в импичмент Трампа

При этом он не исключил, что это могут сделать "некоторые другие".

Читай также: Конгресс отложил голосование за процедуру импичмента Трампу

Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во время своего визита в Латвию, пишет УНН.

Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться. (…) Мы, как Украина, ничего не будем делать, — сказал Зеленский.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве скандала, вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским. Противника Трампа квалифицируют некоторые его высказывания в этом разговоре как попытку надавить на Зеленского, чтобы он начал расследование против сына американского политика Джозефа Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.