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Зеленский пообещал не вмешиваться в импичмент Трампа

Комментариев: 1
При этом он не исключил, что это могут сделать "некоторые другие".
Зеленский пообещал не вмешиваться в импичмент Трампа
Зеленский пообещал не вмешиваться в импичмент Трампа
president.gov.ua

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Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во время своего визита в Латвию, пишет УНН.

Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться. (…) Мы, как Украина, ничего не будем делать, — сказал Зеленский.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве скандала, вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским. Противника Трампа квалифицируют некоторые его высказывания в этом разговоре как попытку надавить на Зеленского, чтобы он начал расследование против сына американского политика Джозефа Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

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Теги: Трамп, Зеленский, импичмент
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Комментариев (1)
ThaiFever    16.10.2019, 19:23
Оценка:  +1
ThaiFever
ничего себе ! во клоун в себя поверил , а что мог вмешаться ? иди на рояле играй
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