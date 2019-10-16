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ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году

Комментариев: 2
Будут отслеживать ситуацию в сфере информации и свободы слова.
ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году
ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году
depositphotos.com

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Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение продолжить мониторинг ситуации в аннексированном Крыму и в 2020 году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур.

В течение 2019 мониторинговая группа Организации уже осуществила 2 визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена, - написал дипломат.

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За решение продолжить мониторинг проголосовали 17 стран Исполнительного совета, сообщает Twitter-аккаунт миссии Украины в ЮНЕСКО.

Напомним, заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран.

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Теги: Крым, ЮНЕСКО, ООН, Шамшур
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    16.10.2019, 21:02
Оценка:  0
fkrfyfan
А на украине продолжит мониторить?
Ponadyser    16.10.2019, 19:55
Оценка:  -1
Ponadyser
Крым - это территория Украины, на которой проживают около 3 млн. граждан России. Все они оккупанты. Большинство из них родились и выросли в Крыму. Оккупанты не любят и не хотят стать частью европейской семьи. Коренное население Крыма - греки. крымчаки, крымские татары и русские....
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