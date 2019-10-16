Будут отслеживать ситуацию в сфере информации и свободы слова.

ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году depositphotos.com

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Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение продолжить мониторинг ситуации в аннексированном Крыму и в 2020 году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур.

В течение 2019 мониторинговая группа Организации уже осуществила 2 визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена, - написал дипломат.

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За решение продолжить мониторинг проголосовали 17 стран Исполнительного совета, сообщает Twitter-аккаунт миссии Украины в ЮНЕСКО.

Напомним, заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран.

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