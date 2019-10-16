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Сущенко подает на Россию в Европейский суд

Комментариев: 2
Также он намерен создать международный механизм, который не допустит появления новых политзаключенных в будущем.
Сущенко подает на Россию в Европейский суд
Сущенко подает на Россию в Европейский суд
ukrinform.ua

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Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к Российской Федерации. Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, сообщает Укринформ.

Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека, - сказал Сущенко.

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Ранее Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин заявили о том, что будут заниматься вопросами политзаключенных на международной арене.

Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического типа, и установить какие-то правила (именно в гуманитарном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников, - отмечал Сущенко.

Напоминаем, Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 сентября его освободили в рамках обмена 35 на 35 между Украиной и Россией.

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Теги: Сущенко, Европейский суд по правам человека, Россия, политзаключенные
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    16.10.2019, 21:00
Оценка:  0
fkrfyfan
Да никому этот уголовник не интересен
bertal    16.10.2019, 20:09
Оценка:  +3
bertal
Фамилия у него соответствующая, и что произойдет если Россияне докажут его вину? "Режиссер" куев. Украина его посадит? Шпиен , в пользу Франции, защищающийся в Украине смешон.
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